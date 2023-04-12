Херсонщина: в ОВА повідомили про наслідки нових атак ворога
Російські війська за минулу добу здійснили 35 обстрілів Херсонської області. Зафіксовано влучання у об'єкти цивільної інфраструктури.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Подробиці
За словами посадовця, російська армія за минулу добу випустили 170 снарядів з важкої артилерії та авіації по Херсонській області.
"Окупанти влучили у житлові квартали населених пунктів, церкву, лінію електропередач, територію порту в місті Херсон та у підприємства в селищах Дніпровське та Берислав", — розповів Прокудін.
Також повідомляється, що внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула.
Окрім того, повідомляється, що з деокупованої території Херсонської області евакуйовано 109 осіб.
Нагадаємо, раніше в одному з населених пунктів Бериславської громади на Херсонщині росіяни скинули з дрона гранату на човен з мирними людьми. Серйозні поранення отримали 20-річні чоловік і жінка.
Також раніше російські військові з дронів скинули міни на автомобіль швидкої допомоги в Херсонській області. Поранення отримали восьмеро людей, двоє з яких — медичні працівники.