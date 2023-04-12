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Херсонщина: в ОВА повідомили про наслідки нових атак ворога

12 квітня 2023 09:41
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Херсонщина: в ОВА повідомили про наслідки нових атак ворога
Наслідки обстрілів Херсона російськими окупантами 28 березня. Фото: t.me/olexandrprokudin
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські війська за минулу добу здійснили 35 обстрілів Херсонської області. Зафіксовано влучання у об'єкти цивільної інфраструктури. 

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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За словами посадовця, російська армія за минулу добу випустили 170 снарядів з важкої артилерії та авіації по Херсонській області. 

"Окупанти влучили у житлові квартали населених пунктів, церкву, лінію електропередач, територію порту в місті Херсон та у підприємства в селищах Дніпровське та Берислав", — розповів Прокудін. 

Також повідомляється, що внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула.

Окрім того, повідомляється, що з деокупованої території Херсонської області евакуйовано 109 осіб.

Нагадаємо, раніше в одному з населених пунктів Бериславської громади на Херсонщині росіяни скинули з дрона гранату на човен з мирними людьми. Серйозні поранення отримали 20-річні чоловік і жінка.

Також раніше російські військові з дронів скинули міни на автомобіль швидкої допомоги в Херсонській області. Поранення отримали восьмеро людей, двоє з яких — медичні працівники.

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