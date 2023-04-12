Херсонщина: в ОВА повідомили про наслідки нових атак ворога

Наслідки обстрілів Херсона російськими окупантами 28 березня. Фото: t.me/olexandrprokudin

Російські війська за минулу добу здійснили 35 обстрілів Херсонської області. Зафіксовано влучання у об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Читайте також:

Подробиці

За словами посадовця, російська армія за минулу добу випустили 170 снарядів з важкої артилерії та авіації по Херсонській області.

"Окупанти влучили у житлові квартали населених пунктів, церкву, лінію електропередач, територію порту в місті Херсон та у підприємства в селищах Дніпровське та Берислав", — розповів Прокудін.

Також повідомляється, що внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула.

Окрім того, повідомляється, що з деокупованої території Херсонської області евакуйовано 109 осіб.

Нагадаємо, раніше в одному з населених пунктів Бериславської громади на Херсонщині росіяни скинули з дрона гранату на човен з мирними людьми. Серйозні поранення отримали 20-річні чоловік і жінка.

Також раніше російські військові з дронів скинули міни на автомобіль швидкої допомоги в Херсонській області. Поранення отримали восьмеро людей, двоє з яких — медичні працівники.