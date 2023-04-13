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В Херсонской области двое мужчин подорвались на мине: детали

13 апреля 2023 05:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Херсонской области двое мужчин подорвались на мине: детали
Медики приехали быстро. Иллюстративное фото: Информатор
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Херсонской области двое мужчин подорвались на взрывчатке. Один погиб, другой получил тяжелые травмы, врачи борются за его жизнь.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация в Telegram.

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"Вблизи Тягинки на взрывчатке, оставленной россиянами, взорвался мирный житель. 64-летний мужчина наткнулся на взрывоопасный предмет в находящейся за селом карьере", — отметили в сообщении ОВА.

Из-за детонации взрывчатки мужчина получил тяжелые травмы — ожоги и ранения лица, рук и ног. Его госпитализировали и сейчас врачи борются за его жизнь.

Отметим, что через некоторое время в ОВА дополнили, что мужчин было двое и один из них погиб.

"Уточнение! Автомобиль с двумя гражданскими натолкнулся на российскую мину в карьере близ Тягинки. К сожалению, один мужчина погиб, второй — получил тяжелые травмы", — сообщили в ОВА.

 

Напомним, что российские войска за минувшие сутки совершили 35 обстрелов Херсонской области. Зафиксировано попадание в объекты гражданской инфраструктуры.

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