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На Херсонщині двоє рибалок підірвались на міні — деталі

12 квітня 2024 13:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Херсонщині двоє рибалок підірвались на міні — деталі
Попередження про міни. Фото: ДПСУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Херсонщині двоє рибалок підірвалися на російській вибухівці. Інцидент стався між селами Бобровий Кут та Калинівське.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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"На Херсонщині на російській вибухівці підірвалися рибалки.  Подія трапилася між селами Бобровий Кут та Калинівське. Поблизу річки рибалка натрапив на міну, яка здетонувала", — написав Прокудін, говорячи про інцидент. 

Він додав, що внаслідок детонації 38-річний чоловік отримав вибухову травма, ампутацію гомілки та уламкові поранення плеча. Крім того, осколкові травми отримала жінка. 

"Нагадаю, що лісосмуги, поля, водойми — небезпечні місця, адже можуть бути замінованими. Утримайтеся від відвідин територій, на котрих ще не працювали сапери", — попередив Прокудін. 

Нагадаємо, днями на Херсонщині в руках хлопчика вибухнула гільза. Також в Миколаївській області чоловік на узбережжі лиману не помітив міну та підірвався на ній.  

війна
вибух
Херсонська область
вилов риби
міни
війна в Україні

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