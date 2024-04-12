На Херсонщині двоє рибалок підірвались на міні — деталі

Попередження про міни. Фото: ДПСУ

На Херсонщині двоє рибалок підірвалися на російській вибухівці. Інцидент стався між селами Бобровий Кут та Калинівське.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Рибалки підірвались на міні

"На Херсонщині на російській вибухівці підірвалися рибалки. Подія трапилася між селами Бобровий Кут та Калинівське. Поблизу річки рибалка натрапив на міну, яка здетонувала", — написав Прокудін, говорячи про інцидент.

Він додав, що внаслідок детонації 38-річний чоловік отримав вибухову травма, ампутацію гомілки та уламкові поранення плеча. Крім того, осколкові травми отримала жінка.

"Нагадаю, що лісосмуги, поля, водойми — небезпечні місця, адже можуть бути замінованими. Утримайтеся від відвідин територій, на котрих ще не працювали сапери", — попередив Прокудін.

Нагадаємо, днями на Херсонщині в руках хлопчика вибухнула гільза. Також в Миколаївській області чоловік на узбережжі лиману не помітив міну та підірвався на ній.