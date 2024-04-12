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На Херсонщине два рыбака подорвались на мине — детали

12 апреля 2024 13:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На Херсонщине два рыбака подорвались на мине — детали
Предупреждение о минах. Фото: ГНСУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Херсонской области двое рыбаков взорвались на российской взрывчатке. Инцидент произошел между селами Бобровый Кут и Калиновское.

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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"На Херсонщине на российской взрывчатке взорвались рыбаки. Событие произошло между селами Бобровый Кут и Калиновское. Вблизи реки рыбак наткнулся на сдетонировавшую мину", — написал Прокудин, говоря об инциденте.

Он добавил, что в результате детонации 38-летний мужчина получил взрывную травму, ампутацию голени и обломочные ранения плеча. Кроме того, осколочные травмы получила женщина.

"Напомню, что лесополосы, поля, водоемы — опасные места, ведь могут быть заминированы. Воздержитесь от посещения территорий, на которых еще не работали саперы", — предупредил Прокудин.

Напомним, на днях в Херсонской области в руках мальчика взорвалась гильза. Также в Николаевской области мужчина на побережье лимана не заметил мину и взорвался на ней.

война
взрыв
Херсонская область
вылов рыбы
мины
война в Украине

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