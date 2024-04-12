На Херсонщине два рыбака подорвались на мине — детали

Предупреждение о минах. Фото: ГНСУ

В Херсонской области двое рыбаков взорвались на российской взрывчатке. Инцидент произошел между селами Бобровый Кут и Калиновское.

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Читайте также:

Рыбаки взорвались на мини

"На Херсонщине на российской взрывчатке взорвались рыбаки. Событие произошло между селами Бобровый Кут и Калиновское. Вблизи реки рыбак наткнулся на сдетонировавшую мину", — написал Прокудин, говоря об инциденте.

Он добавил, что в результате детонации 38-летний мужчина получил взрывную травму, ампутацию голени и обломочные ранения плеча. Кроме того, осколочные травмы получила женщина.

"Напомню, что лесополосы, поля, водоемы — опасные места, ведь могут быть заминированы. Воздержитесь от посещения территорий, на которых еще не работали саперы", — предупредил Прокудин.

Напомним, на днях в Херсонской области в руках мальчика взорвалась гильза. Также в Николаевской области мужчина на побережье лимана не заметил мину и взорвался на ней.