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На Херсонщині в руках хлопчика вибухнула гільза — в якому стані дитина

10 квітня 2024 14:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Херсонщині в руках хлопчика вибухнула гільза — в якому стані дитина
Швидка допомога. Фото: atn.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У селі Новорайськ Херсонської області дитина бавилася вибухонебезпечним предметом. Внаслідок цього в руках хлопчика вибухнула гільза.

Про це повідомила ОВА.

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Гільза вибухнула в руках дитини

"У селі Новорайськ дитина травмувалася внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета", — йдеться у повідомленні.

Так, 10-річний хлопчик бавився гільзою, після чого вона вибухнула у нього в руках.

Внаслідок інциденту дитина отримала уламкові поранення пальців та кисті. Йому надали допомогу медики.

Наразі життю хлопчика нічого не загрожує, його стан оцінюють як задовільний.

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Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, в Миколаївській області чоловік на узбережжі лиману не помітив міну та підірвався на ній.  

Також ми писали, що в Ізюмському районі на Харківщині тракторист наїхав на протитанкову міну. Техніка повністю знищена, а водій отримав поранення. 

діти
вибух
Херсонська область
боєприпаси
рятувальники
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війна в Україні

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