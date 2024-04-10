На Херсонщині в руках хлопчика вибухнула гільза — в якому стані дитина

Швидка допомога. Фото: atn.ua

У селі Новорайськ Херсонської області дитина бавилася вибухонебезпечним предметом. Внаслідок цього в руках хлопчика вибухнула гільза.

Про це повідомила ОВА.

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Гільза вибухнула в руках дитини

"У селі Новорайськ дитина травмувалася внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета", — йдеться у повідомленні.

Так, 10-річний хлопчик бавився гільзою, після чого вона вибухнула у нього в руках.

Внаслідок інциденту дитина отримала уламкові поранення пальців та кисті. Йому надали допомогу медики.

Наразі життю хлопчика нічого не загрожує, його стан оцінюють як задовільний.

Скриншот допису ОВА

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