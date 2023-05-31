Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На Херсонщині ексгумували тіло чоловіка, якого закатували окупанти arrow

На Херсонщині ексгумували тіло чоловіка, якого закатували окупанти

31 травня 2023 14:10
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Херсонщині ексгумували тіло чоловіка, якого закатували окупанти
Ексгумація тіла чоловіка, якого вбили російські військові на Херсонщині. Фото: Херсонська обласна прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Херсонській області правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, вбитого в одній із облаштованих окупантами катівень міста. Зазначається, що навесні минулого року військові РФ незаконно затримали загиблого — місцевого мешканця.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Читайте також:

Як військові РФ катували українця

У матеріалі справи зазначається, що чоловіка затягли до підвального приміщення будівлі, яку окупанти облаштували для ув’язнення та катування громадян. Протягом двох тижнів окупанти знущались над ним із застосуванням тортур, що і спричинило смерть чоловіка.

"У ході досудового розслідування правоохоронці встановили місце поховання закатованого чоловіка та провели ексгумацію тіла. При поверховому огляді виявлено ознаки численних ушкоджень, серед яких переламані ребра. Наразі тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи", — йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше ми писали, що видання The New York Times видало статтю про звірства росіян на тимчасово окупованій Херсонщині з назвою "Електрошок, побиття, інсценування розстрілу: зсередини херсонських слідчих ізоляторів". Кореспонденти ресурсу поспілкувались з тими, хто пережив ці тортури, у Києві. 

Додамо, заступник керівника Херсонської обласної прокуратури Олександр Михалік заявив, що правоохоронці розслідують близько двох тисяч кримінальних проваджень в області за фактами колабораційної діяльності. Наразі винесено вироки близько 80 особам на звільнених територіях.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB