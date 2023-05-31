На Херсонщині ексгумували тіло чоловіка, якого закатували окупанти

Ексгумація тіла чоловіка, якого вбили російські військові на Херсонщині. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсонській області правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, вбитого в одній із облаштованих окупантами катівень міста. Зазначається, що навесні минулого року військові РФ незаконно затримали загиблого — місцевого мешканця.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Читайте також:

Як військові РФ катували українця

У матеріалі справи зазначається, що чоловіка затягли до підвального приміщення будівлі, яку окупанти облаштували для ув’язнення та катування громадян. Протягом двох тижнів окупанти знущались над ним із застосуванням тортур, що і спричинило смерть чоловіка.

"У ході досудового розслідування правоохоронці встановили місце поховання закатованого чоловіка та провели ексгумацію тіла. При поверховому огляді виявлено ознаки численних ушкоджень, серед яких переламані ребра. Наразі тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи", — йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше ми писали, що видання The New York Times видало статтю про звірства росіян на тимчасово окупованій Херсонщині з назвою "Електрошок, побиття, інсценування розстрілу: зсередини херсонських слідчих ізоляторів". Кореспонденти ресурсу поспілкувались з тими, хто пережив ці тортури, у Києві.

Додамо, заступник керівника Херсонської обласної прокуратури Олександр Михалік заявив, що правоохоронці розслідують близько двох тисяч кримінальних проваджень в області за фактами колабораційної діяльності. Наразі винесено вироки близько 80 особам на звільнених територіях.