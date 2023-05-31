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В Херсонской области эксгумировали тело мужчины, которого замучили оккупанты

31 мая 2023 14:10
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Херсонской области эксгумировали тело мужчины, которого замучили оккупанты
Эксгумация тела мужчины, убитого российскими военными на Херсонщине. Фото: Херсонская областная прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Херсонской области правоохранители эксгумировали тело мужчины, убитого в одной из обустроенных оккупантами застенков города. Отмечается, что весной прошлого года военные РФ незаконно задержали погибшего местного жителя.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

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В материале дела отмечается, что мужчину затащили в подвальное помещение здания, которое оккупанты обустроили для заключения и пыток граждан. В течение двух недель оккупанты издевались над ним с применением пыток, что и повлекло смерть мужчины.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили место захоронения замученного мужчины и провели эксгумацию тела. При поверхностном осмотре выявлены признаки многочисленных повреждений, среди которых переломаны ребра. В настоящее время тело мужчины направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы", — говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее мы писали, что издание The New York Times издало статью о зверствах россиян на временно оккупированной Херсонщине под названием "Электрошок, избиение, инсценировка расстрела: изнутри херсонских следственных изоляторов". Корреспонденты ресурса пообщались с теми, кто пережил эту пытку, в Киеве.

Заместитель руководителя Херсонской областной прокуратуры Александр Михалик заявил, что правоохранители расследуют около двух тысяч уголовных производств в области по фактам коллаборационной деятельности. В настоящее время вынесены приговоры около 80 человек на освобожденных территориях.

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