На Херсонщині "кадирівці" заселяються у дитячі садки, — Братчук

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Фото: google

На тимчасово окупованій території Херсонської області близько сотні "кадирівців" заселились у дитячий садок. Так вони прикриваються мирними жителями.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Братчук розповів, що близько сотні "кадирівців" заселилися в дитсадок на окупованій Херсонщині.

"За інформацією evocation.info, окупанти були помічені в будівлі дитячого садка "Барвінок" у селі Виноградове. Там вони здебільшого перебувають у нічний час доби. Таким чином рашисти наражають на небезпеку мирних жителів", — йдеться у повідомленні.

Дитсадок у Виноградовому на мапі. Фото: evocation.info

Нагадаємо, нещодавно у тимчасово окупованому Маріуполі "кадирівці" напали на росіян. У місті лунали постріли. Після того, як пролунали постріли, дві автівки швидкої допомоги когось забрали. До того ж на дахах помітили снайперів. Після 22:00 окупанти дійшли якоїсь згоди та роз'їхались.