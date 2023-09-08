В Херсонской области "кадыровцы" заселяются в детские сады, — Братчук

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Фото: google

На временно оккупированной территории Херсонской области около сотни "кадыровцев" заселились в детский сад. Так они прикрываются мирными жителями.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Братчук рассказал, что около сотни "кадыровцев" заселились в детсад на оккупированной Херсонской области

"По информации evocation.info, кафиры были замечены в здании детского сада "Барвинок" в селе Виноградово. Там они в основном находятся в ночное время суток. Таким образом рашисты подвергают опасности мирных жителей", — говорится в сообщении.

Детсад в Виноградове на карте. Фото: evocation.info

Напомним, недавно во временно оккупированном Мариуполе "кадыровцы" напали на россиян. В городе раздавались выстрелы. После того как раздались выстрелы, два автомобиля скорой помощи кого-то забрали. К тому же на крышах заметили снайперов. После 22:00 оккупанты пришли к какому-то согласию и разъехались.