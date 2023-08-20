У Маріуполі "кадирівці" напали на росіян: лунали постріли

Конфлікт між окупантами. Фото: t.me/andriyshTime

Вчора, 19 серпня, у тимчасово окупованому Маріуполі "кадирівці" напали на росіян. У місті лунали постріли.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Конфлікт між окупантами

За словами Андрющенка, у районі "Кірова" зібралася група автомобілів з "кадирівцями" та росіянами. Він наголосив, що всі були військовими. На місці події лунали постріли та крики.

"Росіяни, ті, що "русские", викликали спеціальний підрозділ, щоб стримати конфлікт. Але щось іде не так (ну точніш так, але не за російськими планами)", — розповів Андрющенко.

Конфлікт між окупантами. Фото: t.me/andriyshTime

Конфлікт між окупантами. Фото: t.me/andriyshTime

Чим усе закінчилося

Сварка між окупантами тривала до 22:00. За словами Андрющенка, на місце події приїхало багато "кадирівців" та росіян.

Він розповів, що після того, як пролунали постріли, дві автівки швидкої допомоги когось забрали. До того ж, на дахах помітили снайперів. Після 22:00 окупанти дійшли якоїсь згоди та роз'їхались.

"Причина скандалу стала відома. Військова комендатура зупинила авто чеченця, набите зброєю без жодного документа. І понеслось", — додав Андрющенко.

Допис Андрющенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко наголосив, що після звільнення від російських окупантів Маріуполь потрібно буде відбудовувати "з нуля". Росія під виглядом "відбудови" продовжує лише руйнувати місто.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни розпочали нову хвилю жорстоких зачисток та перевірок. Після таких дій люди просто зникають.