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На Херсонщині лунали вибухи — в ОВА розповіли про наслідки

2 травня 2024 10:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Херсонщині лунали вибухи — в ОВА розповіли про наслідки
Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото ілюстративне: Херсонська ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники вночі в черговий раз запустили ракети з Су-34 по містах Херсонської області. Під обстрілом опинилися мешканці 22 населених пунктів.

Про це розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков у ефірі національного телемарафону у четвер, 2 травня.

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В Херсонській ОВА розповіли, що за минулу добу окупанти загалом обстріляли 22 населених пункти на Херсонщині.

За його словами, російські загарбники застосовують проти мирних жителів майже весь спектр озброєння — від мінометів до керованих авіабомб.

Нагадаємо, увечері 1 травня під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи в Одесі. Російські окупанти атакували місто балістичними ракетами.

Станом на 22:54, за інформацією начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, було відомо про 13 постраждалих. На місці влучення спалахнула потужна пожежа.

війна
Херсон
Україна
обстріли
Херсонська ОДА
окупанти
авіація

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