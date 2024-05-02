На Херсонщині лунали вибухи — в ОВА розповіли про наслідки
Російські загарбники вночі в черговий раз запустили ракети з Су-34 по містах Херсонської області. Під обстрілом опинилися мешканці 22 населених пунктів.
Про це розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков у ефірі національного телемарафону у четвер, 2 травня.
Росіяни завдали удари по Херсонщині
В Херсонській ОВА розповіли, що за минулу добу окупанти загалом обстріляли 22 населених пункти на Херсонщині.
За його словами, російські загарбники застосовують проти мирних жителів майже весь спектр озброєння — від мінометів до керованих авіабомб.
Нагадаємо, увечері 1 травня під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи в Одесі. Російські окупанти атакували місто балістичними ракетами.
Станом на 22:54, за інформацією начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, було відомо про 13 постраждалих. На місці влучення спалахнула потужна пожежа.
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