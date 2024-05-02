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В Херсонской области раздавались взрывы — в ОВА рассказали о последствиях

2 мая 2024 10:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Херсонской области раздавались взрывы — в ОВА рассказали о последствиях
Последствия обстрела Херсона. Фото иллюстративное: Херсонская ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики ночью в очередной раз запустили ракеты из Су-34 по городам Херсонской области. Под обстрелом оказались жители 22 населённых пунктов.

Об этом рассказал спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире национального телемарафона в четверг, 2 мая.

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В Херсонской ОВА рассказали, что за минувшие сутки оккупанты в общей сложности обстреляли 22 населенных пункта в Херсонской области.

По его словам, российские захватчики применяют против мирных жителей почти весь спектр вооружения — от минометов до управляемых авиабомб.

Напомним, вечером 1 мая во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы в Одессе. Российские оккупанты атаковали город баллистическими ракетами.

По состоянию на 22:54, по информации начальника Одесской ОВД Олега Кипера, было известно о 13 пострадавших. На месте попадания вспыхнул мощный пожар.

война
Херсон
Украина
обстрелы
Херсонская ОГА
оккупанты
авиация

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