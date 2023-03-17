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На Херсонщині мирний житель підірвався на російській міні

17 березня 2023 14:24
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Влада Херсонської області закликала людей не відвідувати місця, неперевірені саперами
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У Калинівській громаді Херсонської області чоловік підірвався на міні. Внаслідок вибуху мирному мешканцю деокупованого регіону відірвало частину лівої ноги.

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

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Міни на Херсонщині

У Херсонській області мирні мешканці продовжують натрапляти на російські міни.

Черговий інцидент із серйозними наслідками стався У селі Мала Сейдеминуха Калинівської громади.

Вибух і наслідки

57-річний мешканець села, збираючи дрова, наступив на російську міну.

Вибух був такої сили, що чоловік втратив частину лівої ноги. Також мирний житель отримав осколкові поранення правої гомілки.

Зараз лікарі борються за життя пораненого.

Звернення влади

Херсонська ОВА наголосила, що до обстеження саперами не варто відвідувати поля та лісосмуги на деокупованій території.

"Якщо побачили вибухонебезпечний предмет, обережно відійдіть на кілька метрів та покличте рятувальників або правоохоронців. У жодному разі не чіпайте його самостійно!" — йдеться у зверненні херсонської влади.

Нагадаємо, у січні стався аналогічний інцидент. На Херсонщині поблизу села Музиківка загинув, підірвавшись на ворожій міні, чоловік, який збирав дрова у лісосмузі. 

Фото з відкритих джерел

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