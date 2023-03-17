В Херсонской области мирный житель подорвался на российской мине

Власти Херсонской области призвали людей не посещать места, не проверенные саперами

В Калиновской громаде Херсонской области мужчина подорвался на мине. В результате взрыва мирному жителю деоккупированного региона оторвало часть левой ноги.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации.

Мины в Херсонской области

В Херсонской области мирные жители продолжают наталкиваться на российские мины.

Очередной инцидент с серьезными последствиями произошел в селе Малая Сейдеминуха Калиновской громады.

Взрыв и последствия

57-летний житель села, собирая дрова, наступил на российскую мину.

Взрыв был такой силы, что мужчина потерял часть левой ноги. Также мирный житель получил осколочные ранения правой голени.

Сейчас врачи борются за жизнь раненого.

Обращение власти

Херсонская ОВА подчеркнула, что к обследованию саперами не стоит посещать поля и лесополосы на деоккупированной территории.

"Если увидели взрывоопасный предмет, осторожно отойдите на несколько метров и позовите спасателей или правоохранителей. Ни в коем случае не трогайте его самостоятельно!" — говорится в обращении херсонских властей.

Напомним, в январе произошел аналогичный инцидент. В Херсонской области вблизи села Музыковка погиб, подорвавшись на вражеской мине, мужчина, который собирал дрова в лесополосе.

Фото из открытых источников