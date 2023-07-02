Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На Херсонщині на міні підірвався тракторист: у якому він стані arrow

На Херсонщині на міні підірвався тракторист: у якому він стані

2 липня 2023 18:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Херсонщині на міні підірвався тракторист: у якому він стані
Табличка "Обережно, міни". Фото: Херсонська ОВА
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Під час сільськогосподарських робіт у Посаді-Покровському (Херсонська область) на російській міні підірвався тракторист. Внаслідок інциденту 48-річний оператор машини отримав травми у вигляді контузії, пошкоджень обличчя, грудей та рук.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Читайте також:

Тракторист підірвався на міні

Повідомляється, що фахівці медичної служби, які негайно прибули на місце події, надали потерпілому першу допомогу. Проте чоловік відмовився від подальшої госпіталізації.

На Херсонщині повторно акцентували на критичному рівні небезпеки від мін у регіоні. Перебування в зонах, де ще не проводилося демінування, є ризикованим. Це стосується аграрних угідь, путівців, лісових масивів, берегів річкових водойм і тому подібним територіям.

Нагадаємо, що кілька днів тому у Херсонській області на російській міні вибухнув комбайн. Він виконував польові роботи.

Інцидент стався біля села Чкалове Великоолександрівської громади. В результаті двох чоловіків (41 і 36 років) було поранено. Їх госпіталізували до найближчої лікарні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Нові комунальні тарифи, ціни на бензин, пенсії і штрафи: що чекає на українців з 1 липня

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз