На Херсонщині на міні підірвався тракторист: у якому він стані

Табличка "Обережно, міни". Фото: Херсонська ОВА

Під час сільськогосподарських робіт у Посаді-Покровському (Херсонська область) на російській міні підірвався тракторист. Внаслідок інциденту 48-річний оператор машини отримав травми у вигляді контузії, пошкоджень обличчя, грудей та рук.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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Повідомляється, що фахівці медичної служби, які негайно прибули на місце події, надали потерпілому першу допомогу. Проте чоловік відмовився від подальшої госпіталізації.

На Херсонщині повторно акцентували на критичному рівні небезпеки від мін у регіоні. Перебування в зонах, де ще не проводилося демінування, є ризикованим. Це стосується аграрних угідь, путівців, лісових масивів, берегів річкових водойм і тому подібним територіям.

Нагадаємо, що кілька днів тому у Херсонській області на російській міні вибухнув комбайн. Він виконував польові роботи.

Інцидент стався біля села Чкалове Великоолександрівської громади. В результаті двох чоловіків (41 і 36 років) було поранено. Їх госпіталізували до найближчої лікарні.