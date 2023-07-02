В Херсонской области на мине подорвался тракторист: в каком он состоянии

Табличка “Осторожно, мины”. Фото: Херсонская ОВА

Во время сельскохозяйственных работ в Посаде-Покровском (Херсонская область) на российской мине подорвался тракторист. В результате инцидента 48-летний оператор машины получил травмы в виде контузии, повреждений лица, груди и рук.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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Сообщается, что специалисты медицинской службы, немедленно прибывшие на место происшествия, предоставили потерпевшему необходимую первую помощь. Однако мужчина отказался от последующей госпитализации.

В Херсонской ОВА повторно акцентировали внимание на критическом уровне опасности от мин в регионе. Пребывание в зонах, где еще не производилась деминирование, рискованно. Это относится к аграрным угодьям, проселочным путям, лесным массивам, берегам речных водоемов и тому подобным территориям.

Напомним, что несколько дней назад в Херсонской области на российской мине взорвался комбайн. Он выполнял полевые работы.

Инцидент произошел возле села Чкалово Великоалександровской общины. В результате двое мужчин (41 и 36 лет) были ранены. Их госпитализировали в ближайшую больницу.