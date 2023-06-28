В Херсонской области на вражеской мини взорвался комбайн: есть раненые

Взорванный комбайн в Харьковской области. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

В Херсонской области на российской мине взорвался комбайн. Он выполнял полевые работы.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

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Есть ли пострадавшие

Инцидент произошел возле села Чкалово Великоалександровской общины. В результате двое мужчин (41 и 36 лет) были ранены. Их госпитализировали в ближайшую больницу.

Безопасность превыше всего

"Помните, что минная опасность на Херсонщине, — чрезвычайно высока! Зоной повышенной опасности является побережье водоемов, поля, лесополосы, обочины дороги, пустыри. Не посещайте эти места, если не уверены, что там работали саперы!", — подчеркнули в сообщении.

Обстрелы Херсона

Во вторник, 27 июня, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли жилые районы Херсона. В результате атаки были ранены два человека.

Напомним, ранее в Херсоне российские оккупанты обстреляли коммунальное транспортное предприятие. Погибли работники компании.