На Херсонщині окупанти катують жителів, які відмовляються від російських паспортів
Місцеве населення тимчасово окупованих територій Херсонщини продовжує чинити спротив примусовій паспортизації. Для того, аби змусити українців брати російський паспорт — окупанти погрожують людям фізичною розправою.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
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Як окупанти змушують людей переходити на російські паспорти
"Місцеве населення тимчасово окупованих територій продовжує чинити спротив примусовій паспортизації. Темпи видачі російських паспортів занадто низькі й окупаційні адміністрації отримують системні догани від кремлівських кураторів. Відтак, в населених пунктах на тимчасово окупованих районах Херсонщині росіяни знущаються з цивільного населення. За відмову від паспорта вони погрожують "ямою". Неодноразово окупанти проводили показові покарань, чоловікам одягали мішок та кидали в окопи", — йдеться в повідомленні.
Також, для тиску на людей, росіяни використовують катівню в Генічеську, де знущаються з місцевого населення. Там піддаються жорстоким тортурам громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної так званої влади.
Таким чином терористи змушують населення отримати паспорт, аби уникнути розправи. Попри це, мешканці продовжують чинити спротив та відмовляються від "російського папірця".
Нагадаємо, в так званій "ЛНР" окупанти позбавляють місцевих жителів українського громадянства. Людей змушують отримувати паспорти рф.