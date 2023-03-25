В Херсонской области оккупанты пытают жителей, которые отказываются от российских паспортов

Для давления на людей россияне используют пыточные

Местное население временно оккупированных территорий Херсонской области продолжает сопротивляться принудительной паспортизации. Чтобы заставить украинцев брать российский паспорт, оккупанты угрожают людям физической расправой.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как оккупанты заставляют людей переходить на российские паспорта

"Местное население временно оккупированных территорий продолжает сопротивляться принудительной паспортизации. Темпы выдачи российских паспортов слишком низкие, и оккупационные администрации получают системные выговоры от кремлевских кураторов. Так, в населенных пунктах на временно оккупированных районах Херсонской области россияне издеваются над гражданским населением. За отказ от паспорта они угрожают "ямой". Неоднократно оккупанты проводили показательные наказания — мужчинам одевали мешок и бросали в окопы", — говорится в сообщении.

Также для давления на людей россияне используют пыточную в Геническе, где издеваются над местным населением. Там подвергаются жестоким пыткам граждане с проукраинскими взглядами, а также те, кто не желает выполнять требования местных оккупационных так называемых властей.

Таким образом, террористы заставляют население получить паспорт, чтобы избежать расправы. Несмотря на это, жители продолжают сопротивляться и отказываются от "российской бумажки".

Напомним, в так называемой "ЛНР" оккупанты лишают местных жителей украинского гражданства. Людей заставляют получать паспорта в рф.