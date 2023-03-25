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В Херсонской области оккупанты пытают жителей, которые отказываются от российских паспортов

25 марта 2023 15:21
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Для давления на людей россияне используют пыточные
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Местное население временно оккупированных территорий Херсонской области продолжает сопротивляться принудительной паспортизации. Чтобы заставить украинцев брать российский паспорт, оккупанты угрожают людям физической расправой.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Местное население временно оккупированных территорий продолжает сопротивляться принудительной паспортизации. Темпы выдачи российских паспортов слишком низкие, и оккупационные администрации получают системные выговоры от кремлевских кураторов. Так, в населенных пунктах на временно оккупированных районах Херсонской области россияне издеваются над гражданским населением. За отказ от паспорта они угрожают "ямой". Неоднократно оккупанты проводили показательные наказания  мужчинам одевали мешок и бросали в окопы", — говорится в сообщении.

Также для давления на людей россияне используют пыточную в Геническе, где издеваются над местным населением. Там подвергаются жестоким пыткам граждане с проукраинскими взглядами, а также те, кто не желает выполнять требования местных оккупационных так называемых властей.

Таким образом, террористы заставляют население получить паспорт, чтобы избежать расправы. Несмотря на это, жители продолжают сопротивляться и отказываются от "российской бумажки".

Напомним, в так называемой "ЛНР" оккупанты лишают местных жителей украинского гражданства. Людей заставляют получать паспорта в рф.

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