В "ЛНР" окупанти позбавляють українського громадянства місцевих жителів: деталі
Жителів так званої "ЛНР" примушують отримувати громадянство росії. У Рубіжному залишають на роботі виключно з паспортом рф.
Про це повідомляє Луганська ОВА.
-
Протягом дня в Миколаєві буде відсутнє водопостачання
-
Британська розвідка пояснила, чому рф зробила Мелітополь "столицею" Запорізької області
-
Північна Корея знову запустила балістичну ракету: що відомо
-
На Одещині сьогодні пролунає вибух
-
У Німеччині розповіли, чи заарештують путіна, якщо він приїде до країни
-
Грошова допомога від ООН: у Мінреінтеграції розповіли нюанси оформлення
-
Після поїздки на окуповані території путін відвідав "командний пункт" військових, — ЗМІ
-
Ворог вивів у Чорне море ракетоносії: є загроза ракетних ударів
-
Окупанти обстріляли прикордоння Харківщини: є поранені
-
Українцям розповіли, як анулювати борг за газ та повернути переплату
Примусова зміна громадянства
Зазначається, що окупанти швидкоруч склали і ухвалили так званий закон, що дозволяє вийти з українського громадянства, оминаючи всі передбачені строки і процедури. Його вже увели в дію.
Тож, відтепер житель окупованої території не вважається громадянином України, за думкою окупаційної влади, з моменту подачі відповідної заяви, а не її розгляду і прийняття рішення.
"Тобто громадянин будь-якої іншої країни може це зробити виключно на загальних засадах, від українців, що мають реєстрацію на території рф, цього взагалі не вимагають робити. А от жителів так званої "ЛНР" вимушують поспішати. До того ж хто знатиме, скільки насправді таких заяв буде написано власноруч, чи писала її людина та, чи мешкає вона на зазначеній території", — йдеться у повідомленні.
Немає паспорта рф — немає роботи
Як розповіли в ОВА, у Рубіжному місцева окупаційна влада примушує населення отримувати громадянство рф. Українських паспортів у людей поки що не відбирають, проте, для працевлаштування чи можливості не бути звільненим необхідно мати паспорт громадянина рф.
Нагадаємо, з початку березня на тимчасово окупованих територіях почали діяти правила виплат пенсій та соціальних виплат рф. Згідно з цими правилами, російське громадянство є необхідною умовою для отримання відповідних виплат.