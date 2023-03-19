В "ЛНР" окупанти позбавляють українського громадянства місцевих жителів: деталі

Людей погрожують звільнити з роботи, якщо вони не перейдуть на російське громадянство

Жителів так званої "ЛНР" примушують отримувати громадянство росії. У Рубіжному залишають на роботі виключно з паспортом рф.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

Примусова зміна громадянства

Зазначається, що окупанти швидкоруч склали і ухвалили так званий закон, що дозволяє вийти з українського громадянства, оминаючи всі передбачені строки і процедури. Його вже увели в дію.

Тож, відтепер житель окупованої території не вважається громадянином України, за думкою окупаційної влади, з моменту подачі відповідної заяви, а не її розгляду і прийняття рішення.

"Тобто громадянин будь-якої іншої країни може це зробити виключно на загальних засадах, від українців, що мають реєстрацію на території рф, цього взагалі не вимагають робити. А от жителів так званої "ЛНР" вимушують поспішати. До того ж хто знатиме, скільки насправді таких заяв буде написано власноруч, чи писала її людина та, чи мешкає вона на зазначеній території", — йдеться у повідомленні.

Немає паспорта рф — немає роботи

Як розповіли в ОВА, у Рубіжному місцева окупаційна влада примушує населення отримувати громадянство рф. Українських паспортів у людей поки що не відбирають, проте, для працевлаштування чи можливості не бути звільненим необхідно мати паспорт громадянина рф.

Нагадаємо, з початку березня на тимчасово окупованих територіях почали діяти правила виплат пенсій та соціальних виплат рф. Згідно з цими правилами, російське громадянство є необхідною умовою для отримання відповідних виплат.