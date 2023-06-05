На Херсонщині окупанти обшукують будинки місцевих у пошуках партизанів, — ЦНС

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

У Херсонській області місцеве населення стикається з обшуками та перевірками документів із боку співробітників ФСБ РФ. ФСБ проводить обшуки в приватних домоволодіннях з метою пошуку членів партизанських груп.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Під час проведення таких операцій в містах часто відсутній мобільний зв'язок.

ЦНС стверджує, що людям, які не мають "паспорт Росії", окупаційні сили погрожують конфіскацією майна та депортацією. Ці заходи будуть вжиті, якщо вони не оформлять зазначений "документ" протягом 60 днів.

В контексті ситуації в Херсонській області, Росія контролює більшу частину цієї області з початку масштабного вторгнення. Попри те, що Збройні Сили України звільнили правобережну частину регіону у 2022 році, окупаційні сили ще присутні на лівому березі.

Наголошується, що на окупованих територіях регулярно проводяться репресії щодо місцевого населення. Наприклад, 3 червня було повідомлено, що в Генічеську військові РФ утримують людей із проукраїнськими переконаннями в заручниках.

Нагадаємо, що росіяни ще раз вдарили авіабомбами по Херсонщині. Внаслідок обстрілу 4 червня поранено 64-річну жінку.

Відомо, що окупанти вдарили керованими авіабомбами по Веселому, що на Херсонщині. Внаслідок цього було зруйновано приміщення сільськогосподарського підприємства. В той же час через обстріл 64-річна жінка отримала легкі поранення. Медики надають їй допомогу.