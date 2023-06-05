В Херсонской области оккупанты обыскивают дома местных в поисках партизан, — ЦНС

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

В Херсонской области местное население сталкивается с обысками и проверками документов со стороны сотрудников ФСБ РФ. ФСБ проводит обыски в частных домовладениях, целью которых является поиск членов партизанских групп.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Во время проведения таких операций в городах часто пропадает мобильная связь.

ЦНС утверждает, что людям, у которых отсутствует "паспорт России", оккупационные силы угрожают конфискацией имущества и депортацией. Эти меры будут применены, если в течение 60 дней они не оформят указанный "документ".

В контексте ситуации в Херсонской области: Россия контролирует большую часть этой области с начала масштабного вторжения. Несмотря на то, что Вооруженные Силы Украины освободили правобережную часть региона в 2022 году, оккупационные силы все еще присутствуют на левом берегу.

Отмечается, что на оккупированных территориях регулярно проводятся репрессии в отношении местного населения. Например, 3 июня было сообщено, что в Геническ военные РФ удерживают людей с проукраинскими убеждениями в заложниках.

Напомним, что россияне еще раз ударили авиабомбами по Херсонщине. В результате обстрела 4 июня, ранена 64-летняя женщина.

Известно, что оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Веселому, что на Херсонщине. В результате было разрушено помещение сельскохозяйственного предприятия. В то же время из-за обстрела 64-летняя женщина получила легкие ранения. Медики оказывают ей помощь.