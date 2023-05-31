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Війська РФ атакували Херсонську область, загинув цивільний

31 травня 2023 20:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Війська РФ атакували Херсонську область, загинув цивільний
Російські окупанти поряд з артилерією. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 31 травня, російські загарбники обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки загинув місцевий житель.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

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"За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Близько 18:00 російські окупанти атакували селище у Білозерському районі Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель.

Нагадаємо, сьогодні, 31 травня, російські окупанти атакували Донецьку область. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще двоє травмувалися.

Також ми писали, що 30 травня російські окупанти обстріляли велику кількість населених пунктів Харківської області. Поранення різного ступеню тяжкості отримали понад 10 місцевих мешканців.

Додамо, у ніч проти 30 травня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву ударними дронами типу Shahed. Вибухи лунали у декількох районах міста, є загиблі та постраждалі.

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