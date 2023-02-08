На Херсонщині окупанти проводять фільтраційні заходи щодо мирного населення та погрожують

Окупанти, зокрема, змушують людей отримувати російські паспорти

У тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської області російські загарбники продовжують тероризувати населення. Ворог влаштовує фільтраційні заходи.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"У Новотроїцькому Херсонської області окупанти проводять фільтраційні заходи щодо мирного населення. В першу чергу це стосується тих, хто працював в українських державних установах та відмовляється співпрацювати з російською окупаційною адміністрацією і виходити на роботу", — йдеться у повідомленні.

Крім того, загарбники погрожують, що особи, які до березня не отримають російські паспорти, автоматично підпадатимуть під фільтраційні заходи.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські окупанти грабують місцевих жителів. Росіяни обшукують порожні помешкання, виносять побутову техніку і навіть меблі.

Цікаво, що мародери пересуваються винятково групами по 10-15 осіб, очевидно, боячись опору місцевого населення чи українських партизанів.

Також ми писали, що у Маріуполі повністю зникли запчастини до автомобілів світових марок. Самі ж автомобілі, які маріупольці залишили на вулицях, окупанти викрадають і вивозять до росії.