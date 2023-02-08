В Херсонской области оккупанты проводят фильтрационные мероприятия по мирному населению и угрожают
Во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области российские захватчики продолжают терроризировать население. Враг устраивает фильтрационные мероприятия.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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"В Новотроицком Херсонской области оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в отношении мирного населения. В первую очередь это касается тех, кто работал в украинских государственных учреждениях и отказывается сотрудничать с российской оккупационной администрацией и выходить на работу", — говорится в сообщении.
Кроме того, захватчики угрожают, что лица, которые до марта не получат российские паспорта, будут автоматически подпадать под фильтрационные меры.
Напомним, на временно оккупированных территориях Херсонской области российские оккупанты грабят местных жителей. Россияне обыскивают пустые дома, выносят бытовую технику и даже мебель.
Интересно, что мародеры передвигаются исключительно группами по 10-15 человек, очевидно, опасаясь сопротивления местного населения или украинских партизан.
Также мы писали, что в Мариуполе полностью исчезли запчасти к автомобилям мировых марок. Сами же автомобили, которые мариупольцы оставили на улицах, оккупанты угоняют и вывозят в россию.