У Генштабі розповіли, що роблять окупанти з цивільними на Херсонщині, які не віддають своє майно

Уже близько 200 осіб вивезено у невідомому напрямку для проведення так званих фільтраційних заходів

Окупанти продовжують грабувати місцеве населення тимчасово окупованих територій. На Херсонщині російські війська намагаються привласнити приватні земельні ділянки місцевих жителів, а хто не погоджується — окупанти вивозять їх у невідомому напрямку.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо

Представники так званої окупаційної влади Херсонської області здійснюють тиск на місцеве населення з метою привласнення земельних ділянок.

Більшість жителів населеного пункту Бойове Херсонської області відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації.

Станом на 1 березня цього року приблизно 200 осіб із цього села вивезено у невідомому напрямку для проведення так званих фільтраційних заходів, а їхні будинки розквартировують російські найманці.

Також російські загарбники продовжують грабувати населення на тимчасово захопленій території Запорізької області. Зокрема, з початку лютого 2023 року російські найманці почали активно забирати автомобілі в жителів, які не отримали російські паспорти.

Нагадаємо, російські окупанти у Новій Каховці Херсонської області грабують оселі місцевих жителів. Усе награбоване вони вивозять вантажівками.