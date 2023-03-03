У Генштабі розповіли, що роблять окупанти з цивільними на Херсонщині, які не віддають своє майно
Окупанти продовжують грабувати місцеве населення тимчасово окупованих територій. На Херсонщині російські війська намагаються привласнити приватні земельні ділянки місцевих жителів, а хто не погоджується — окупанти вивозять їх у невідомому напрямку.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
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Що відомо
Представники так званої окупаційної влади Херсонської області здійснюють тиск на місцеве населення з метою привласнення земельних ділянок.
Більшість жителів населеного пункту Бойове Херсонської області відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації.
Станом на 1 березня цього року приблизно 200 осіб із цього села вивезено у невідомому напрямку для проведення так званих фільтраційних заходів, а їхні будинки розквартировують російські найманці.
Також російські загарбники продовжують грабувати населення на тимчасово захопленій території Запорізької області. Зокрема, з початку лютого 2023 року російські найманці почали активно забирати автомобілі в жителів, які не отримали російські паспорти.
Нагадаємо, російські окупанти у Новій Каховці Херсонської області грабують оселі місцевих жителів. Усе награбоване вони вивозять вантажівками.