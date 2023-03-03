В Генштабе рассказали, что делают оккупанты с гражданскими в Херсонской области, которые не отдают свое имущество

Уже около 200 человек вывезены в неизвестном направлении для проведения так называемых фильтрационных мероприятий

Оккупанты продолжают грабить местное население временно оккупированных территорий. В Херсонской области российские войска пытаются присвоить частные земельные участки местных жителей, а кто не соглашается — оккупанты вывозят их в неизвестном направлении.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Что известно

Представители так называемых оккупационных властей Херсонской области оказывают давление на местное население с целью присвоения земельных участков.

Большинство жителей населенного пункта Боевое Херсонской области отказалось передавать свои частные участки на баланс местной оккупационной администрации.

По состоянию на 1 марта этого года около 200 человек из этой деревни вывезены в неизвестном направлении для проведения так называемых фильтрационных мероприятий, а их дома расквартируют российские наемники.

Также российские захватчики продолжают грабить население на захваченной территории Запорожской области. В частности, с начала февраля 2023 года российские наемники начали активно забирать автомобили у жителей, не получивших российские паспорта.

Напомним, российские кафиры в Новой Каховке Херсонской области грабят дома местных жителей. Все награбленное они увозят грузовиками.