В Генштабе рассказали, что делают оккупанты с гражданскими в Херсонской области, которые не отдают свое имущество
Оккупанты продолжают грабить местное население временно оккупированных территорий. В Херсонской области российские войска пытаются присвоить частные земельные участки местных жителей, а кто не соглашается — оккупанты вывозят их в неизвестном направлении.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
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Что известно
Представители так называемых оккупационных властей Херсонской области оказывают давление на местное население с целью присвоения земельных участков.
Большинство жителей населенного пункта Боевое Херсонской области отказалось передавать свои частные участки на баланс местной оккупационной администрации.
По состоянию на 1 марта этого года около 200 человек из этой деревни вывезены в неизвестном направлении для проведения так называемых фильтрационных мероприятий, а их дома расквартируют российские наемники.
Также российские захватчики продолжают грабить население на захваченной территории Запорожской области. В частности, с начала февраля 2023 года российские наемники начали активно забирать автомобили у жителей, не получивших российские паспорта.
Напомним, российские кафиры в Новой Каховке Херсонской области грабят дома местных жителей. Все награбленное они увозят грузовиками.