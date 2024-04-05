На Херсонщині після вибухів спалахнула пожежа — постраждали десятеро людей

Руйнування на Херсонщині після обстрілу. Фото: Telegram-канал Олександра Прокудіна

Уночі 4 квітня російські окупанти обстріляли Дар’ївську громаду Херсонської області. Під ворожем вогнем опинилося село Понятівка.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Що відомо про обстріл Херсонщини уночі 4 квітня

Ворожа атака тривала протягом трьох годин. Через неї в селі спалахнула пожежа. Десятеро людей отруїлися продуктами горіння та звернулися до лікарні. Всім потерпілим надали медичну допомогу. Надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

Руйнування після обстрілу села Понятівка Херсонської області. Фото: Telegram-канал Олександра Прокудіна

Нагадаємо, 4 квітня о 17:00, російські окупанти обстріляли селище Нью-Йорк Донецької області. Унаслідок цього обстрілу загинуло подружжя: 53-річний чоловік та 51-річна жінка. Ще двоє людей отримали осколкові поранення.

Також вибухи пролунали вночі 5 квітня в Харкові. За даними моніторингових каналів, російські окупанти вкотре атакували місто ракетами.