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На Херсонщині після вибухів спалахнула пожежа — постраждали десятеро людей

5 квітня 2024 03:59
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
На Херсонщині після вибухів спалахнула пожежа — постраждали десятеро людей
Руйнування на Херсонщині після обстрілу. Фото: Telegram-канал Олександра Прокудіна
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Уночі 4 квітня російські окупанти обстріляли Дар’ївську громаду Херсонської області. Під ворожем вогнем опинилося село Понятівка.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Скриншот повідомлення начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна

Що відомо про обстріл Херсонщини уночі 4 квітня

Ворожа атака тривала протягом трьох годин. Через неї в селі спалахнула пожежа. Десятеро людей отруїлися продуктами горіння та звернулися до лікарні. Всім потерпілим надали медичну допомогу. Надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

На Херсонщині після вибухів спалахнула пожежа — постраждали десятеро людей - фото 2
Руйнування після обстрілу села Понятівка Херсонської області. Фото: Telegram-канал Олександра Прокудіна

Нагадаємо, 4 квітня о 17:00, російські окупанти обстріляли селище Нью-Йорк Донецької області. Унаслідок цього обстрілу загинуло подружжя: 53-річний чоловік та 51-річна жінка. Ще двоє людей отримали осколкові поранення.

Також вибухи пролунали вночі 5 квітня в Харкові. За даними моніторингових каналів, російські окупанти вкотре атакували місто ракетами.

пожежа
отруєння
обстріли
Херсонська область

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