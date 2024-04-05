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В Херсонской области после взрывов вспыхнул пожар — пострадали десять человек

5 апреля 2024 03:59
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Херсонской области после взрывов вспыхнул пожар — пострадали десять человек
Разрушение в Херсонской области после обстрела. Фото: Telegram-канал Александра Прокудина
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Ночью 4 апреля российские оккупанты обстреляли Дарьевскую общину Херсонской области. Под вражеским огнем оказалось село Понятовка.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Скриншот сообщения начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина

Что известно об обстреле Херсонской области ночью 4 апреля

Вражеская атака продолжалась в течение трех часов. Из-за нее в деревне вспыхнул пожар. Десять человек отравились продуктами горения и обратились в больницу. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. В дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.

В Херсонской области после взрывов вспыхнул пожар — пострадали десять человек - фото 2
Разрушение после обстрела села Понятовка Херсонской области. Фото: Telegram-канал Александра Прокудина

Напомним, 4 апреля в 17:00 российские оккупанты обстреляли поселок Нью-Йорк Донецкой области. В результате этого обстрела погибли супруги: 53-летний мужчина и 51-летняя женщина. Еще два человека получили осколочные ранения.

Также взрывы прогремели ночью 5 апреля в Харькове. По данным мониторинговых каналов, российские оккупанты в очередной раз атаковали город ракетами.

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Херсонская область

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