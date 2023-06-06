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На Херсонщині почалася евакуація місцевих мешканців, — Прокудін

6 червня 2023 07:16
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Підрив Каховської ГЕС - евакуація населення
Каховська ГЕС після підриву. Фото: скриншот
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

В частині Херсонської області, яка підконтрольна Україні, розпочалася евакуація місцевих мешканців з небезпечних районів через підрив Каховської ГЕС. Критичного рівня вода дістане через п'ять годин.

Про це у відеозверненні сказав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Зі слів Прокудіна, критичного рівня вода набере через п'ять годин, тому зараз екстрено евакуюють мешканців небезпечних районів.

"Шановні мешканці Херсонщини! Російська армія влаштувала черговий терористичний акт — підірвала Каховську ГЕС. Через п'ять годин вода дістане критичного рівня. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів", — йдеться у повідомленні.

Зараз у цих районах працюють всі екстрені служби. Людей просять зібрати речі першої потреби та документи.. 

"Всі служби працюють: ДСНС, поліція, військові. Прошу зібрати документи та речі першої потреби та чекати автобуси евакуації", — сказав голова Херсонської ОВА.

Також Прокудін звернувся до мешканців окупованої території Херсонської області.

"Окремо звертаюся до мешканців лівого берега. Прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе та зберегти своє життя. Зробіть усе можливе, щоби покинути небезпечні території", — зазначив він.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

 

 

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