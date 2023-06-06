Подрыв Каховской ГЭС – эвакуация населения

В Херсонской области началась эвакуация местных жителей, — Прокудин
В части Херсонской области, подконтрольной Украине, началась эвакуация местных жителей из опасных районов из-за подрыва Каховской ГЭС. Критического уровня вода получит через пять часов.
Об этом в видеообращении сказал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
По словам Прокудина, критического уровня вода наберет через пять часов, поэтому экстренно эвакуируют жителей опасных районов.
"Уважаемые жители Херсонской области! Российская армия устроила очередной террористический акт — взорвала Каховскую ГЭС. Через пять часов вода получит критический уровень. Началась эвакуация жителей опасных районов", — говорится в сообщении.
Сейчас в этих районах работают все экстренные службы. Людей просят собрать вещи первой потребности и документы.
"Все службы работают: ГСЧС, полиция, военные. Прошу собрать документы и вещи первой необходимости и ждать автобусы эвакуации", — сказал глава Херсонской ОВА.
Также Прокудин обратился к жителям оккупированной территории Херсонской области.
"Отдельно обращаюсь к жителям левого берега. Прошу сделать все возможное, чтобы обезопасить себя и сохранить свою жизнь. Сделайте все возможное, чтобы покинуть опасные территории", — отметил он.
Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.