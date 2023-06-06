Подрыв Каховской ГЭС – эвакуация населения

Каховская ГЭС после взрыва. Фото: скриншот

В части Херсонской области, подконтрольной Украине, началась эвакуация местных жителей из опасных районов из-за подрыва Каховской ГЭС. Критического уровня вода получит через пять часов.

Об этом в видеообращении сказал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

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По словам Прокудина, критического уровня вода наберет через пять часов, поэтому экстренно эвакуируют жителей опасных районов.

"Уважаемые жители Херсонской области! Российская армия устроила очередной террористический акт — взорвала Каховскую ГЭС. Через пять часов вода получит критический уровень. Началась эвакуация жителей опасных районов", — говорится в сообщении.

Сейчас в этих районах работают все экстренные службы. Людей просят собрать вещи первой потребности и документы.

"Все службы работают: ГСЧС, полиция, военные. Прошу собрать документы и вещи первой необходимости и ждать автобусы эвакуации", — сказал глава Херсонской ОВА.

Также Прокудин обратился к жителям оккупированной территории Херсонской области.

"Отдельно обращаюсь к жителям левого берега. Прошу сделать все возможное, чтобы обезопасить себя и сохранить свою жизнь. Сделайте все возможное, чтобы покинуть опасные территории", — отметил он.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.