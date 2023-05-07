Окупанти заявили про зниження рівня води в Каховському водосховищі

Каховське водосховище. Фото: Wikipedia

Колаборант та голова запорізького руху "Ми разом із Росією" Володимир Рогов заявив, що рівень води в Каховському водосховищі почав знижуватися. Нещодавно він піднявся до критичної позначки.

Про це повідомив Володимир Рогов у своєму Telegram-каналі.

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"Рівень води, який раніше піднявся до критичної позначки, почав знижуватися в Каховському водосховищі", — сказав Рогов.

Раніше повідомлялося, що рівень води в Каховському водосховищі піднявся до критичної позначки. В Росії заявили, що причиною є водопілля та нібито неконтрольоване скидання води з підконтрольних Україні ГЕС вище за течією, а також "обстріли ЗСУ". Окупанти кажуть, що подальше підвищення рівня води могло призвести до прориву дамби в районі міста Кам'янка-Дніпровська, підтоплення прилеглих населених пунктів і Запорізької АЕС.

"Досягнувши пікового навантаження 17 метрів 14 сантиметрів, вода у водосховищі перестала прибувати. Рівень води почав знижуватися і вже впав на 6 сантиметрів. Це полегшує ситуацію, головне, що немає приросту. Був би ще приплив води, то прорив дамби був би неминучим. Тепер небезпека знижується, і навіть із такими темпами ми за лічені дні можемо сказати, що проблему з можливим проривом дамби і підтопленням Запорізької області вичерпано", — повідомив Рогов.

За його словами, зниження рівня води у водосховищі нібито стало можливим завдяки адміністрації Херсонської області та російським військовим.

"Почалося скидання води з водосховища на Каховській ГЕС", — додав колаборант.

Нагадаємо, у Запорізькій області часткова "евакуація" населення продовжується через посилені обстріли українських сил на фронті. Голова запорізького руху "Ми разом із Росією" Володимир Рогов сказав, що список прифронтових населених пунктів, які потрапили під евакуацію, буде розширено.

Також ми писали, що російські окупанти, які перебувають на території Запорізької АЕС, повідомили про зупинку роботи всіх блоків на станції. Росіяни, ймовірно, готують провокації на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.