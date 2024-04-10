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На Херсонщине в руках мальчика взорвалась гильза — в каком состоянии ребенок

10 апреля 2024 14:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Херсонщине в руках мальчика взорвалась гильза — в каком состоянии ребенок
Скорая помощь. Фото: atn.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В селе Новорайск Херсонской области ребенок играл взрывоопасным предметом. В результате этого в руках мальчика взорвалась гильза.

Об этом сообщила ОВА.

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Гильза взорвалась в руках ребенка

"В селе Новорайск ребенок травмировался в результате детонации взрывоопасного предмета", — говорится в сообщении.

Так, 10-летний мальчик играл гильзой, после чего она взорвалась у него в руках.

В результате инцидента ребенок получил осколочные ранения пальцев и кисти. Ему оказали помощь медики.

Сейчас мальчику ничего не угрожает, его состояние оценивают как удовлетворительное.

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Скриншот поста ОВА

Напомним, в Николаевской области мужчина на побережье лимана не заметил мину и взорвался на ней.

Также мы писали, что в Изюмском районе Харьковщины тракторист наехал на противотанковую мину. Техника полностью уничтожена, а водитель получил ранения.

дети
взрыв
Херсонская область
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война в Украине

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