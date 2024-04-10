На Херсонщине в руках мальчика взорвалась гильза — в каком состоянии ребенок

Скорая помощь. Фото: atn.ua

В селе Новорайск Херсонской области ребенок играл взрывоопасным предметом. В результате этого в руках мальчика взорвалась гильза.

Об этом сообщила ОВА.

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Гильза взорвалась в руках ребенка

"В селе Новорайск ребенок травмировался в результате детонации взрывоопасного предмета", — говорится в сообщении.

Так, 10-летний мальчик играл гильзой, после чего она взорвалась у него в руках.

В результате инцидента ребенок получил осколочные ранения пальцев и кисти. Ему оказали помощь медики.

Сейчас мальчику ничего не угрожает, его состояние оценивают как удовлетворительное.

Скриншот поста ОВА

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