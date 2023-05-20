На Херсонщині заборонили збирати військовий металобрухт

Український військовий біля російського танка, перетвореного на металобрухт. Фото: “Новинарня”

На території Херсонської області до кінця воєнного стану і ще 30 днів після того заборонено збирати і здавати у металобрухт залишки військової техніки. Це потрібно для документування злочинів армії РФ.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації на своєму Telegram-каналі.

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Заборона на військовий металобрухт

На деокупованій території Херсонської області заборонили збирати на металобрухт залишки військової техніки.

Заборонено збирати усю техніку, елементи ракет, боєприпаси, гільзи та ін.

Причина і термін заборони

У Херсонській обласній військовій адміністрації пояснили, що ця заборона пов’язана із документуванням наслідків російської агресії і злочинів військовослужбовців країни-агресора.

"Також нагадуємо, що збір залишків військової техніки — це небезпечно для мирних жителів. Там можуть залишатися вибухонебезпечні предмети", — наголосила обласна влада Херсонщини.

Заборона діятиме до скасування воєнного стану і ще 30 календарних днів після цієї дати.

Нагадаємо, що росіяни продовжують обстрілювати звільнену територію Херсонської області. Так, у ніч з 19 на 20 травня у Бериславі від російської авіабомби загинуло двоє людей.