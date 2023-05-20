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Окупанти обстріляли Берислав, є загиблі

20 травня 2023 12:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Окупанти обстріляли Берислав, є загиблі
На місці удару у Бериславі. Фото: ГУ ДСНС в Херсонській області
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські війська уночі завдали удару авіабомбою по місту Берислав Херсонської області. Внаслідок удару загинуло двоє мирних мешканців деокупованого минулого року міста.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України в Херсонській області.

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Авіаудар по Бериславу

У ніч з 19 на 20 травня російські окупанти завдали авіаційного удару про одній із вулиць міста Берислав Херсонської області.

Авіаційна бомба влучила в один із будинків.

Наслідки атаки

Під завалами одного з будинків, за інформацією свідків, залишилися люди. 

Рятувальники ДСНС, прибувши на місце інциденту, почали розбирати завали у надії врятувати мешканців зруйнованого будинку.

На жаль, їх знайшли під руїнами оселі уже без ознак життя.

Загинуло від влучання російської авіабомби двоє мешканців Берислава.

Нагадаємо, що кілька днів тому російські окупаційні війська обстріляли лікарню в Бериславському районі. Снаряди влучили у реанімаційне та центральне відділення, але тоді, на щастя, ніхто не постраждав.

А от у селі Зеленівка внаслідок чергового російського обстрілу загинув п’ятирічний хлопчик. Він помер від отриманих травм по дорозі до лікарні.

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