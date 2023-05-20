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В Херсонской области запретили собирать военный металлолом

20 мая 2023 15:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Херсонской области запретили собирать военный металлолом
Украинский военный возле российского танка, превращенного в металлолом. Фото: "Новинарня"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На территории Херсонской области до конца военного положения и еще 30 дней после этого запрещено собирать и сдавать в металлолом остатки военной техники. Это необходимо для документирования преступлений армии РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации на своем Telegram-канале.

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На деоккупированной территории Херсонской области запретили собирать на металлолом остатки военной техники.

Запрещено собирать всю технику, элементы ракет, боеприпасы, гильзы и т.д.

Причина и срок запрета

В Херсонской областной военной администрации объяснили, что этот запрет связан с документированием последствий российской агрессии и преступлений военнослужащих страны-агрессора.

"Также напоминаем, что сбор остатков военной техники — это опасно для мирных жителей. Там могут оставаться взрывоопасные предметы", — подчеркнула областная власть Херсонской области.

Запрет будет действовать до отмены военного положения и еще через 30 календарных дней после этой даты.

Напомним, что россияне продолжают обстреливать освободившуюся территорию Херсонской области. Так, в ночь с 19 на 20 мая в Бериславе от российской авиабомбы погибли два человека.

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