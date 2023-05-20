В Херсонской области запретили собирать военный металлолом

Украинский военный возле российского танка, превращенного в металлолом. Фото: "Новинарня"

На территории Херсонской области до конца военного положения и еще 30 дней после этого запрещено собирать и сдавать в металлолом остатки военной техники. Это необходимо для документирования преступлений армии РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации на своем Telegram-канале.

Читайте также:

Запрет на военный металлолом

На деоккупированной территории Херсонской области запретили собирать на металлолом остатки военной техники.

Запрещено собирать всю технику, элементы ракет, боеприпасы, гильзы и т.д.

Причина и срок запрета

В Херсонской областной военной администрации объяснили, что этот запрет связан с документированием последствий российской агрессии и преступлений военнослужащих страны-агрессора.

"Также напоминаем, что сбор остатков военной техники — это опасно для мирных жителей. Там могут оставаться взрывоопасные предметы", — подчеркнула областная власть Херсонской области.

Запрет будет действовать до отмены военного положения и еще через 30 календарных дней после этой даты.

Напомним, что россияне продолжают обстреливать освободившуюся территорию Херсонской области. Так, в ночь с 19 на 20 мая в Бериславе от российской авиабомбы погибли два человека.