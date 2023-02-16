Обстріли Херсона: ситуація в регіоні 16 лютого

На Херсонщині загинуло подружжя: ситуація в регіоні за добу
Окупанти щодня обстрілюють деокупований Херсон, у місті є втрати серед цивільного населення. Протягом доби ворог обстріляв правобережну Херсонщину, у селі Зміївка загинуло подружжя. Про це Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
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"Окупанти продовжують обстрілювати Херсон. До речі, сьогодні були потужні обстріли і ворог поцілив у стратегічний об'єкт — ботанічний сад, який розташований неподалік автовокзала, а також били по житлових кварталах. Зруйнована приватна будівля. Загинула людина, яка просто йшла вулицею і стала жертвою обстрілу окупанта. Також окупанти вцілили в приватну будівлю в селі Зміївка і подружжя загинуло", — розповів Хлань.
Нагадаємо, вранці 14 лютого російські війська обстріляли медзаклад у Херсоні. Під час обстрілу лікарі саме приймали пацієнтів. Жертв вдалося уникнути лише завдяки тому, що люди, почувши гучні вибухи, одразу вибігли у коридор.