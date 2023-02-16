Обстрелы Херсона: ситуация в регионе 16 февраля

В Херсонской области погибли супруги: ситуация в регионе за сутки
Оккупанты ежедневно обстреливают деоккупированный Херсон, в городе есть потери среди гражданского населения. В течение суток враг обстрелял правобережную Херсонщину, в селе Змиевка погибли супруги. Об этом Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
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"Оккупанты продолжают обстреливать Херсон. Кстати, сегодня были мощные обстрелы и враг попал в стратегический объект — ботанический сад, расположенный неподалеку от автовокзала, а также били по жилым кварталам. Разрушено частное здание. Погиб человек, который просто шел по улице и стал жертвой обстрела оккупанта. Также оккупанты попали в частное здание в селе Змиевка и супруги погибли", — рассказал Хлань.
Напомним, утром 14 февраля российские войска обстреляли медучреждение в Херсоне. Во время обстрела врачи принимали пациентов. Жертв удалось избежать только благодаря тому, что люди, услышав громкие взрывы, выбежали в коридор.