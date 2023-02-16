Внаслідок чергового обстрілу Херсона загинула літня жінка

Окупанти вкотре обстріляли Херсон: прямо на вулиці загинула літня жінка
Внаслідок чергових обстрілів Херсона одна людина загинула, іншу з важким пораненням госпіталізували. Постраждали житлові будинки, річковий порт, склади і АТП.
Про це повідомляє Суспільне.
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Обстріл Херсона
Російська армія сьогодні, 16 лютого, вкотре обстріляла місто Херсон, звільнене від окупації ще у листопаді.
Під удар потрапили міські житлові масиви, зокрема, мікрорайон Корабел. Також були обстріляні річковий порт, склади та автотранспортне підприємство.
Загиблі і поранені
Один із російських снарядів прямо на вулиці убив 70-річну мешканку Херсона. Факт загибелі цивільної особи підтвердив керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Толоконніков.
У іншому районі міста також на вулиці був поранений чоловік. Його із важкими пораненнями доправили до лікарні.
Нагадаємо, що вранці 14 лютого російські війська обстріляли медзаклад у Херсоні. Під час обстрілу лікарі саме приймали пацієнтів, тож було досить людно.
Жертв вдалося уникнути лише завдяки тому, що люди, почувши гучні вибухи, відразу вибігли у коридор.
Фото: Суспільне Херсон