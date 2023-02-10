Російська ракета влучила у об'єкт критичної інфраструктури у Хмельницькому

На Хмельниччині внаслідок ракетної атаки постраждав об'єкт критичної інфраструктури
У Хмельницькій області збили одну крилату ракету і один безпілотник-камікадзе країни-агресора. Але інша ракета влучила в об’єкт критичної інфраструктури у Хмельницькій громаді.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.
-
Стало відомо, що впливає на частоту російських ракетних атак
-
"Заборгували майже чотири мільйони": державі повернуто приміщення одеської філармонії
-
Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг до Львова
-
"Визнають свою безпорадність": Осадча про зустріч з Міжнародним комітетом Червоного Хреста у Женеві
-
В Україні через ракетну атаку рф затримуються 11 потягів: перелік сполучень та зміни графіку
-
Посла росії у Кишиневі викликали до МЗС через проліт ракети рф над Молдовою
-
Український боксер отримав нового суперника: вийде на ринг не з тим, з ким планував
-
Експерт спрогнозував, як повторюватимуться ракетні атаки росіян
-
На Харківщині протягом дня не курсуватимуть 14 приміських поїздів
-
"Ваша картка заблокована": поліцейські Одещини розповідають, як не стати жертвою шахраїв
Ракети на Заході
За інформацією Гамалія, у західну частину України полетіла частина російських ракет, запущених під час чергового масового ракетного удару.
За попередніми даними, в районі Хмельницької області було помічено чотири ракети.
Успішна робота ППО
Голова Хмельницької ОВА зазначив, що, за попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони збили одну крилату ракету країни-агресора.
Також був ліквідований один безпілотник-камікадзе іранського виробництва Shahed.
Приліт на Хмельниччині
Разом з тим, поінформував Гамалій, у Хмельницькому пролунав вибух.
Після вибуху частина обласного центру залишилася без електропостачання. "Можуть бути збої і в водопостачанні", — заявив голова Хмельницької обласної військової адміністрацїі.
Згодом Сергій Гамалій повідомив, що було зафіксоване влучання у об’єкт критичної інфраструктури на територі Хмельницької міської громади.
Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, вдень була оголошена масова повітряна тривога на усій території України. Сирени увімкнулися через небезпеку ракетного удару з боку російських окупаційних військ.
Згодом очільники військових адміністрацій та Telegram-канали почали повідомляти про вибухи у різних регіонах України, зокрема, у Кривому Розі, на Кіровоградщині та Полтавщині.
Також повідомлялося про роботу сил протиповітряної оборони у Дніпрі, Миколаєві та Одесі.
Додамо, що під час ранкового масованого обстрілу території України російські ракети влучили у об’єкт критичної інфраструктури у Харкові.
Про руйнування на ураженому об’єкті інформації поки що немає, але відомо, що російська ракета таки спричинила певні проблеми.
Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що сьогодні в місті можуть бути перебої з електропостачанням, а також з іншими комунальними послугами.
Фото з відкритих джерел