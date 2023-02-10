Російська ракета влучила у об'єкт критичної інфраструктури у Хмельницькому

У обласному центрі внаслідок удару російської ракети зникло світло

У Хмельницькій області збили одну крилату ракету і один безпілотник-камікадзе країни-агресора. Але інша ракета влучила в об’єкт критичної інфраструктури у Хмельницькій громаді.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

Ракети на Заході

За інформацією Гамалія, у західну частину України полетіла частина російських ракет, запущених під час чергового масового ракетного удару.

За попередніми даними, в районі Хмельницької області було помічено чотири ракети.

Успішна робота ППО

Голова Хмельницької ОВА зазначив, що, за попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони збили одну крилату ракету країни-агресора.

Також був ліквідований один безпілотник-камікадзе іранського виробництва Shahed.

Приліт на Хмельниччині

Разом з тим, поінформував Гамалій, у Хмельницькому пролунав вибух.

Після вибуху частина обласного центру залишилася без електропостачання. "Можуть бути збої і в водопостачанні", — заявив голова Хмельницької обласної військової адміністрацїі.

Згодом Сергій Гамалій повідомив, що було зафіксоване влучання у об’єкт критичної інфраструктури на територі Хмельницької міської громади.

Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, вдень була оголошена масова повітряна тривога на усій території України. Сирени увімкнулися через небезпеку ракетного удару з боку російських окупаційних військ.

Згодом очільники військових адміністрацій та Telegram-канали почали повідомляти про вибухи у різних регіонах України, зокрема, у Кривому Розі, на Кіровоградщині та Полтавщині.

Також повідомлялося про роботу сил протиповітряної оборони у Дніпрі, Миколаєві та Одесі.

Додамо, що під час ранкового масованого обстрілу території України російські ракети влучили у об’єкт критичної інфраструктури у Харкові.

Про руйнування на ураженому об’єкті інформації поки що немає, але відомо, що російська ракета таки спричинила певні проблеми.

Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що сьогодні в місті можуть бути перебої з електропостачанням, а також з іншими комунальними послугами.

Фото з відкритих джерел