Российская ракета попала в объект критической инфраструктуры в Хмельницком

В областном центре в результате удара российской ракеты пропал свет

В Хмельницкой области сбили одну крылатую ракету и один беспилотник-камикадзе страны-агрессора. Но другая ракета попала в объект критической инфраструктуры в Хмельницком обществе.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

Ракеты на Западе

По информации Гамалия, в западную часть Украины полетела часть российских ракет, запущенных в ходе очередного массового ракетного удара.

По предварительным данным, в районе Хмельницкой области было замечено четыре ракеты.

Успешная работа ПВО

Глава Хмельницкой ОВА отметил, что, по предварительной информации, силы противовоздушной обороны сбили одну крылатую ракету страны-агрессора.

Также был ликвидирован один беспилотник-камикадзе иранского производства Shahed.

Прилет в Хмельницкой области

Вместе с тем, проинформировал Гамалий, в Хмельницком раздался взрыв.

После взрыва часть областного центра осталась без электроснабжения. "Могут быть сбои и в водоснабжении", — заявил глава Хмельницкой областной военной администрации.

Впоследствии Сергей Гамалий сообщил, что было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры на территории Хмельницкой городской громады.

Напомним, сегодня, 10 февраля, днем была объявлена массовая воздушная тревога по всей территории Украины. Сирены включились из-за опасности ракетного удара со стороны российских оккупационных войск.

Впоследствии руководители военных администраций и Telegram-каналы начали сообщать о взрывах в разных регионах Украины, в частности, в Кривом Роге, Кировоградской и Полтавской областях.

Также сообщалось о работе сил противовоздушной обороны в Днепре, Николаеве и Одессе.

Добавим, что во время массового обстрела территории Украины российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Харькове.

О разрушении на пораженном объекте информации пока нет, но известно, что российская ракета таки вызвала определенные проблемы.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что сегодня в городе могут быть перебои с электроснабжением, а также с другими коммунальными услугами.

Фото из открытых источников