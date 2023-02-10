Российская ракета попала в объект критической инфраструктуры в Хмельницком

В Хмельницкой области в результате ракетной атаки пострадал объект критической инфраструктуры
В Хмельницкой области сбили одну крылатую ракету и один беспилотник-камикадзе страны-агрессора. Но другая ракета попала в объект критической инфраструктуры в Хмельницком обществе.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.
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Ракеты на Западе
По информации Гамалия, в западную часть Украины полетела часть российских ракет, запущенных в ходе очередного массового ракетного удара.
По предварительным данным, в районе Хмельницкой области было замечено четыре ракеты.
Успешная работа ПВО
Глава Хмельницкой ОВА отметил, что, по предварительной информации, силы противовоздушной обороны сбили одну крылатую ракету страны-агрессора.
Также был ликвидирован один беспилотник-камикадзе иранского производства Shahed.
Прилет в Хмельницкой области
Вместе с тем, проинформировал Гамалий, в Хмельницком раздался взрыв.
После взрыва часть областного центра осталась без электроснабжения. "Могут быть сбои и в водоснабжении", — заявил глава Хмельницкой областной военной администрации.
Впоследствии Сергей Гамалий сообщил, что было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры на территории Хмельницкой городской громады.
Напомним, сегодня, 10 февраля, днем была объявлена массовая воздушная тревога по всей территории Украины. Сирены включились из-за опасности ракетного удара со стороны российских оккупационных войск.
Впоследствии руководители военных администраций и Telegram-каналы начали сообщать о взрывах в разных регионах Украины, в частности, в Кривом Роге, Кировоградской и Полтавской областях.
Также сообщалось о работе сил противовоздушной обороны в Днепре, Николаеве и Одессе.
Добавим, что во время массового обстрела территории Украины российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Харькове.
О разрушении на пораженном объекте информации пока нет, но известно, что российская ракета таки вызвала определенные проблемы.
Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что сегодня в городе могут быть перебои с электроснабжением, а также с другими коммунальными услугами.
Фото из открытых источников