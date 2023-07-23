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На кількох напрямках ведуться запеклі бої: вечірнє зведення Генштабу

23 липня 2023 20:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На кількох напрямках ведуться запеклі бої: вечірнє зведення Генштабу
Збройні сили України. Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Збройні сили України ведуть активну боротьбу з армією РФ. Так, на кількох напрямках точаться запеклі бої.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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У повідомленні йдеться, що жорстокі бої ведуться на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби тут сталося 27 зіткнень. При цьому з боку Білорусі не спостерігається формування наступальних угруповань.

Також у Генштабі повідомили, що окупанти вивозять зерно із Запорізької області.

"У населеному пункті Пришиб Запорізької області з території агропідприємства за допомогою дизельних локомотивів російські окупанти вивозять велику кількість вантажних вагонів із різними типами зернових культур", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що контрнаступ ЗСУ почався пізніше, ніж очікувала Україна. Причиною цього стала нестача боєприпасів та техніки. За словами Зеленського, контрнаступ ЗСУ мав розпочатися ще навесні.

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