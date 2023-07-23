Контрнаступление началось позже, чем ожидалось, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Контрнаступление ВСУ началось позже, чем ожидала Украина. Причиной тому стала нехватка боеприпасов и техники.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

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По словам Зеленского, контрнаступление ВСУ должно было начаться еще весной.

"У нас были планы начать это весной, но мы этого не сделали, потому что, честно говоря, у нас не было достаточно боеприпасов и вооружения, а также недостаточно обученных бригад — я имею в виду, должным образом обученных этому оружию", — сказал Зеленский.

Глава государства также добавляет, что это россияне использовали в свою пользу. А именно, заминировали много территории, что замедляет продвижение ВСУ.

"Безусловно, у них было немного больше времени, чем им было нужно; поэтому они построили все эти линии. И действительно, у них на наших полях было много мин. Поэтому низкий темп наших контрнаступательных действий", — добавил Зеленский.

Напомним, за последнюю неделю, в период с 17 по 23 июля, Силы обороны Украины уничтожили более 4 тысяч оккупантов на всех участках фронта. Также российские захватчики потеряли большое количество военной техники.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина вернула около 50% территорий, которые захватила страна-террорист Россия с начала полномасштабного вторжения. Однако это лишь начало контрнаступления.

Также мы писали, что военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины. Бойцы Вооруженных сил Украины продвигаются каждый день.