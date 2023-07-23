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На нескольких направлениях ведутся ожесточенные бои: вечерняя сводка Генштаба

23 июля 2023 20:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На нескольких направлениях ведутся ожесточенные бои: вечерняя сводка Генштаба
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вооруженные силы Украины ведут активную борьбу против армии РФ. Так, на нескольких направлениях ведутся ожесточенные бои.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В сообщении говорится, что жестокие бои ведутся на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток здесь произошло 27 столкновений. При этом, со стороны Беларуси не наблюдается формирование наступательных группировок.

Также в Генштабе сообщили, оккупанты вывозят зерно из Запорожской области.

"В населенном пункте Пришиб Запорожской области с территории агропредприятия с помощью дизельных локомотивов российские оккупанты вывозят большое количество грузовых вагонов с разными типами зерновых культур", — говорится в сообщении.

Напомним, что контрнаступление ВСУ началось позже, чем ожидала Украина. Причиной тому стала нехватка боеприпасов и техники. По словам Зеленского, контрнаступление ВСУ должно было начаться еще весной.

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