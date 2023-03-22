На Київщині дронами пошкоджено цивільний об’єкт: є загиблі та поранені
У ніч на 22 березня армія росії вчергове атакувала дронами Київську область. Один з ворожих БпЛА влучив в об'єкт цивільної інфраструктури у Ржищеві.
Про це інформує Київська обласна військова адміністрація.
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Як зазначає Київська ОВА, внаслідок влучання ворожого безпілотника у цивільний об'єкт загинуло троє мирних людей, ще семеро — отримали поранення.
"На місці працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та відповідні екстрені служби. Постраждалим надається необхідна допомога", — йдеться у повідомленні.
За інформацією ДСНС, внаслідок ворожої атаки частково зруйновано четвертий та п'ятий поверхи двох гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.
"Станом на 07:00 загинуло три особи, травмовано дві особи та врятовано одну особу. Ймовірно під завалами перебуває чотири особи", — повідомляє пресслужба.
Відомо, що на місці події залучено 111 осіб та 28 одиниць техніки. У тому числі Мобільний рятувальний центр швидкого реагування та дві кінологічні розрахунки.
Нагадаємо, 21 березня, російські загарбники здійснили пуски ракет з винищувачів СУ-35. Внаслідок чого є влучання в будівлю монастиря УПЦ в Одесі.
Всього було випущено три керовані ракети, з яких дві було знищено системами ППО.