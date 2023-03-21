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Після атаки БпЛА в Джанкої введено режим надзвичайної ситуації

21 березня 2023 09:04
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Підконтрольний рф "голова" Джанкоя Ігор Івін
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Окупаційна влада Криму запроваджує режим надзвичайної ситуації в Джанкої. Напередодні місто було атаковане безпілотниками.

Про це інформують тамтешні ЗМІ з посиланням на самопроголошеного "голову" Джанкоя Ігоря Івіна.

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Так, відсьогодні, 21 березня, в окупованому Джанкої введено режим надзвичайної ситуації. Як відомо, вчора близько 21:00 місто було атаковане БпЛА.

За даними підконтрольного рф "голови" Джанкоя Ігоря Івіна, уламками було поранено 33-річного чоловіка, його доправили до лікарні.

Пізніше українська розвідка розповіла, що вибухом у Джанкої було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК", які транспортували залізницею. Зазначимо, що цей інцидент може мати серйозні наслідки для росії, оскільки він може бути розглянутий як ще один крок у процесі демілітаризації країни.

Водночас ця подія може підготувати півострів Крим до деокупації та повернення її під контроль України. Крім того, це може викликати в росії необхідність перегляду своєї стратегії безпеки та збройової програми.

Як відомо, у Джанкої розташована російська військова база та аеродром. Крім того, через місто проходить залізниця, яка веде до окупованої частини Херсонської області України. 

Нагадаємо, раніше у Центрі національного спротиву повідомляли, що в Криму виник дефіцит крові. Мовляв, загарбники забирають усі запаси для окупантів.

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