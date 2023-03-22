В Киевской области дронами поврежден гражданский объект: есть погибшие и раненые
В ночь на 22 марта армия россии в очередной раз атаковала дронами Киевскую область. Один из враждебных БпЛА попал в объект гражданской инфраструктуры в Ржищеве.
Об этом информирует Киевская областная военная администрация.
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Как отмечает Киевская ОВА, в результате попадания вражеского беспилотника в гражданский объект погибли трое мирных граждан, еще семеро получили ранения.
"На месте работают подразделения ГСЧС, Национальной полиции и соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь", — говорится в сообщении.
По информации ГСЧС, в результате вражеской атаки частично разрушены четвертый и пятый этажи двух общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением.
"По состоянию на 07:00 погибли три человека, травмированы два человека и спасен один человек. Вероятно под завалами находятся четыре человека", — сообщает пресс-служба.
Известно, что на месте происшествия привлечены 111 человек и 28 единиц техники. В том числе Мобильный спасательный центр быстрого реагирования и два кинологических расчета.
Напомним, 21 марта, российские захватчики совершили пуски ракет с истребителей СУ-35. В результате чего попадание в здание монастыря УПЦ в Одессе.
Всего было выпущено три управляемых ракеты, из которых две были уничтожены системами ПВО.