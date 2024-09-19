Взрывы в Киевской области вечером 19 сентября — что известно об атаке вражеских БпЛА

В Киевской области раздаются взрывы — в ОВА сообщили об атаке БпЛА и работе ПВО
Взрывы раздаются в Киевской области сейчас, поздно вечером в четверг, 19 сентября. В регионе продолжается воздушная тревога.
В Киевской ОВА сообщили об атаке ударных беспилотников и работе ПВО.
Что известно о взрывах в Киевской области поздно вечером 19 сентября
Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 21:30. По состоянию на 23:05, кроме Киевской области, на карте воздушных тревог красные еще десять областей: Черниговская, Сумская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Харьковская, Полтавская.
В 22:55 в Киевской ОВА отметили, что в регионе зафиксировали движение ударных БпЛА — по ним работают силы ПВО.
"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — призвали граждан.
По данным Воздушных Сил ВС Украины, по состоянию на 23:05 фиксировали "Шахеды" к юго-востоку от Киева курсом на юго-запад. Также в Киевскую область летели БпЛА из западной части Полтавской области.
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