Взрывы в Киевской области вечером 19 сентября — что известно об атаке вражеских БпЛА

Работа ПВО. Фото иллюстративное: kyivvlada.com.ua

Взрывы раздаются в Киевской области сейчас, поздно вечером в четверг, 19 сентября. В регионе продолжается воздушная тревога.

В Киевской ОВА сообщили об атаке ударных беспилотников и работе ПВО.

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Скриншот сообщения КОВА

Что известно о взрывах в Киевской области поздно вечером 19 сентября

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 21:30. По состоянию на 23:05, кроме Киевской области, на карте воздушных тревог красные еще десять областей: Черниговская, Сумская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Харьковская, Полтавская.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:05 19 сентября

В 22:55 в Киевской ОВА отметили, что в регионе зафиксировали движение ударных БпЛА — по ним работают силы ПВО.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — призвали граждан.

По данным Воздушных Сил ВС Украины, по состоянию на 23:05 фиксировали "Шахеды" к юго-востоку от Киева курсом на юго-запад. Также в Киевскую область летели БпЛА из западной части Полтавской области.