Вибухи у Торопці — в мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару по російському складу

Російська військова частина №11777 після атаки. Фото: Радіо Свобода

У ніч на 18 вересня у Росії в Тверській області через влучання безпілотника вибухнули склади ракетно-артилерійських боєприпасів, що у місті Торопець. В мережі з'явились нові супутникові знімки наслідків вибухів та пожежі.

Про це повідомило проєкту "Схем" видання Радіо Свобода у четвер, 19 вересня.

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Вибухи у Торопці

Супутникові знімки показують наслідки масштабної пожежі, що продовжувала палати станом на 15:30 за київським часом. На зображеннях чітко помітні воронки діаметром від 50 до 90 метрів, які утворилися внаслідок вибухів снарядів.

Російська військова частина №11777 до атаки. Фото: Радіо Свобода

Російська військова частина №11777 після атаки. Фото: Радіо Свобода

Ці події стали результатом атаки українських безпілотників на склад Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії, розташований на території військової частини №11777 у місті Торопець, що в Тверській області.

Російська військова частина №11777 до атаки. Фото: Радіо Свобода

Російська військова частина №11777 після атаки. Фото: Радіо Свобода

Російська військова частина №11777 до атаки. Фото: Радіо Свобода

Російська військова частина №11777 після атаки. Фото: Радіо Свобода

Що передувало

Зазначимо, що 18 вересня внаслідок влучання безпілотників по арсеналу і детонації боєприпасів було зафіксовано землетрус магнітудою 2,8. Крім того, вибух у Торопці був такої потужності, що його зафіксували навіть на супутникових метеокартах.

Служба безпеки України спільно з Силами оборони підтвердили факт знищення дроном складу з боєприпасами в Росії. Завдяки успішній атаці, на арсеналі знищено ракети типу "Іскандер", "Точка-У", КАБи, а також інші артилерійські припаси.