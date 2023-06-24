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На границе Украины с Беларусью обратились к сторонникам Лукашенко

24 июня 2023 16:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На границе Украины с Беларусью обратились к сторонникам Лукашенко
Украинские пограничники. Фото: ГНСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На границе Украины с Беларусью раздалось обращение к пограничникам соседнего государства. Руководство страны, а именно Александра Лукашенко, отправили вслед за российским кораблем.

Видео появилось в телеграмм-каналах.

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Что сказали в обращении

На видео можно услышать, как женщина обращается к пограничникам на белорусском языке и называет их ИПСО неудачными.

Также им напомнили, что Белорусь поддерживает Россию в войне с Украиной и находится под влиянием российской пропаганды. В обращении отметили, что тот, кому нравится воевать против украинцев, не белорус, ведь настоящие граждане этой страны против Лукашенко. Их призывали не быть терпеливыми, ведь их самих из-за этого ждет трагедия.

Кроме того, в обращении предостерегли тех, кто захочет пересечь границу с оружием в руках.

"Обязательно возьмите с собой вашу муку, вы о ней недавно вспоминали, ведь она вам понадобится, когда мы будем делать из вас классические белорусские деруны!" — подчеркнули в сообщении.

Напомним, ранее основатель белорусской десантно-штурмовой группы в составе ВСУ Валерий Сахащик обратился к белорусским военным. Он подчеркнул, что белорусы должны быстро решать, что делать дальше.

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